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Факты / Мир

Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух

Рядом с поселком Дрозды в Минске правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух, когда там 13 сентября стали собираться протестующие, сообщили очевидцы.

Выстрелы раздались, когда одна из многотысячных колонн собралась у оцепления из правоохранителей, которые пытаются не пустить людей в элитный коттеджный поселок Дрозды, где проживает руководство Беларуси.

  • Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух
  • Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух
  • Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух
  • Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух
  • Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух
  • Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух
Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух / 3 фотографии

Информации о том, из какого оружия стреляли силовики, и есть ли пострадавшие, пока нет.

Со своей стороны минская милиция заявила, что оружие у поселка не применялось.

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Задержания в Минске

13 сентября протесты в Беларуси продолжились, когда демонстранты собрались в Минске и выдвинулись к поселку Дрозды.

Колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром Арена Сити преградили дорогу сотрудники ОМОН.

Первые группы протестующих попали под задержания.

Фото: TUT.by

Источник: Интерфакс-Украина

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