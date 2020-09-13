Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух

Рядом с поселком Дрозды в Минске правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух, когда там 13 сентября стали собираться протестующие, сообщили очевидцы.
Выстрелы раздались, когда одна из многотысячных колонн собралась у оцепления из правоохранителей, которые пытаются не пустить людей в элитный коттеджный поселок Дрозды, где проживает руководство Беларуси.
Информации о том, из какого оружия стреляли силовики, и есть ли пострадавшие, пока нет.
Со своей стороны минская милиция заявила, что оружие у поселка не применялось.
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Задержания в Минске
13 сентября протесты в Беларуси продолжились, когда демонстранты собрались в Минске и выдвинулись к поселку Дрозды.
Колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром Арена Сити преградили дорогу сотрудники ОМОН.
Первые группы протестующих попали под задержания.
Фото: TUT.by