В Израиле ввели всеобщий карантин на три недели

С 19 сентября в Израиле будет введен всеобщий карантин из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и добавил, что локдаун продлится три недели — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. – Ред.).

В четверг правительственная комиссия по коронавирусу предложила ужесточить карантин на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября.

Со следующей субботы в Израиле, в частности, закроют школы, рестораны и кафе, а также офисы.

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Вторая волна коронавируса в Израиле

Летом в стране начало расти число инфицированных Covid-19 после того, как в мае заболеваемость упала до минимума.

В марте в Израиле был зафиксирован пик первой волны коронавируса, когда каждый день прирост заразившихся составлял менее тысячи человек.