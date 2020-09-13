PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Израиле ввели всеобщий карантин на три недели

С 19 сентября в Израиле будет введен всеобщий карантин из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и добавил, что локдаун продлится три недели — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. – Ред.).

В четверг правительственная комиссия по коронавирусу предложила ужесточить карантин на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября.

Со следующей субботы в Израиле, в частности, закроют школы, рестораны и кафе, а также офисы.

Читайте: Собрание более 6 человек запрещены: Англия вводит жесткий карантин

Вторая волна коронавируса в Израиле

Летом в стране начало расти число инфицированных Covid-19 после того, как в мае заболеваемость упала до минимума.

В марте в Израиле был зафиксирован пик первой волны коронавируса, когда каждый день прирост заразившихся составлял менее тысячи человек.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка