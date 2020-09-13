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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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Прямая трансляция
12:52 - 13 сентября

В Минске рядом со стелой установили заграждения, на Октябрьской площади — колючая проволока. В разных точках города жители замечают людей в масках и военной техники.

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12:45 - 13 сентября

В Минске увеличили количество нарядов и военнослужащих, дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме.

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11:07 - 13 сентября

В центр Минска снова стягивают военную технику.

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10:11 - 13 сентября

В Минске в район вокзала уже стягивают силовиков. Утром как минимум 8 крупных зашторенных автобусов (предположительно с силовиками) ехали в район площади Независимости.

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10:07 - 13 сентября

По информации правозащитного центра Весна, вчера во время Женского марша задержали по меньшей мере 69 человек. Среди них есть журналисты Белсата Екатерина Андреева и Максим Калитовский, которые сейчас находятся в СИЗО на Окрестина.

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23:18 - 12 сентября

Забастовочный комитет ОАО Беларуськалий решил продолжить забастовку на предприятии на основе Международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах.

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21:43 - 12 сентября

По данным белорусской правозащитной организации Весна, во время акций протеста в Минске силовики задержали более 30 человек.

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20:20 - 12 сентября

Александр Лукашенко провел совещание с силовиками Совета безопасности страны.

Он попросил рассказать о дальнейших действиях ВС Беларуси на западной границе в соответствии с обстановкой, которая касается Польши и Литвы.

Кроме этого, Лукашенко сказал доложить ему об общественно-политической ситуации в стране.

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18:08 - 12 сентября

В Минске на площади Свободы начался женский марш Подруга за подругу. Более 500 активисток собрались на акции. К ним присоединяются все больше людей.

Также по улицам Минска поехала и колонна мотоциклистов. Они проводят мотопробег солидарности.

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15:30 - 12 сентября

Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская выступила с видеообращением накануне запланированной массовой акции протеста.

13 сентября в Минске пройдет Марш героев в поддержку арестованных оппозиционеров.

Тихановская отметила, что за последний месяц белорусы стали героическим народом.

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