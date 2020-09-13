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Сентябрь, 13 в 12:50
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
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12:52
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13 сентября
В Минске рядом со стелой установили заграждения, на Октябрьской площади — колючая проволока. В разных точках города жители замечают людей в масках и военной техники.
12:45
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13 сентября
В Минске увеличили количество нарядов и военнослужащих, дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме.
11:07
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13 сентября
В центр Минска снова стягивают военную технику.
10:11
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13 сентября
В Минске в район вокзала уже стягивают силовиков. Утром как минимум 8 крупных зашторенных автобусов (предположительно с силовиками) ехали в район площади Независимости.
10:07
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13 сентября
По информации правозащитного центра Весна, вчера во время Женского марша задержали по меньшей мере 69 человек. Среди них есть журналисты Белсата Екатерина Андреева и Максим Калитовский, которые сейчас находятся в СИЗО на Окрестина.
23:18
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12 сентября
Забастовочный комитет ОАО Беларуськалий решил продолжить забастовку на предприятии на основе Международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах.
21:43
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12 сентября
По данным белорусской правозащитной организации Весна, во время акций протеста в Минске силовики задержали более 30 человек.
20:20
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12 сентября
Александр Лукашенко провел совещание с силовиками Совета безопасности страны.
Он попросил рассказать о дальнейших действиях ВС Беларуси на западной границе в соответствии с обстановкой, которая касается Польши и Литвы.
Кроме этого, Лукашенко сказал доложить ему об общественно-политической ситуации в стране.
18:08
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12 сентября
В Минске на площади Свободы начался женский марш Подруга за подругу. Более 500 активисток собрались на акции. К ним присоединяются все больше людей.
Также по улицам Минска поехала и колонна мотоциклистов. Они проводят мотопробег солидарности.
15:30
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12 сентября
Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская выступила с видеообращением накануне запланированной массовой акции протеста.
13 сентября в Минске пройдет Марш героев в поддержку арестованных оппозиционеров.
Тихановская отметила, что за последний месяц белорусы стали героическим народом.
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