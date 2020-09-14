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Факты / Мир

Количество инфицированных достигло почти 29 млн: коронавирус в мире 14 сентября

По состоянию на 14 сентября коронавирусом в мире заболели уже 28 892 810 человек. С начала пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 922 525 больных.

Смогли побороть болезнь и вылечились 19 539 358 пациентов. Наибольшее количество тех, кто выздоровел, в Бразилии (3 723 206), Индии (3 702 595), США (2 451 406), России (873 684) и Колумбии (592 820).

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 6 519 249;
  • Индия — 4 754 356;
  • Бразилия — 4 330 455;
  • Россия — 1 059 024;
  • Перу — 722 832.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 194 069;
  • Бразилия — 131 625;
  • Индия — 78 586;
  • Мексика — 70 821;
  • Великобритания — 41 417.

Украина в мировом рейтинге по количеству больных находится на 24 месте, между Индонезией и Израилем.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Карантин в мире

Согласно информации Всемирной туристической организации ООН, 115 стран мира смягчили карантин и разрешили приезжать туристам.

Между тем Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне.

В частности, в зеленую зону попали Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.

В красной зоне оказались туристические Черногория, Хорватия, а также США, Франция, Израиль, Молдова, Испания.

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