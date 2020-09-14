Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси — МИД Польши

Польша не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Он стал совсем другим субъектом политики.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

— Мы не можем считать президента Александра Лукашенко таким, который имеет легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект. Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу.

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Накануне Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую президентом Беларуси, которого избрал народ.

Кроме того, в документе ее и Координационный совет белорусской оппозиции называют единственными легитимными представителями белорусского народа.

Александра Лукашенко в резолюции также назвали нелегитимным президентом, а его действия предложили считать преступлением против народа.