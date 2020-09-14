Милицейские кордоны, дубинки и автозаки. Такая теперь картинка выходного дня в Минске и других белорусских городах. Послевыборные протесты продолжаются в стране уже второй месяц. И Лукашенко никак не удается их обуздать.

Двое протестующих из Витебска — отец с сыном чтобы спастись от полиции, забрались на территорию посольства Швеции в Минске. И попросили политического убежища.

Новую волну народного возмущения вызвали репрессии властей против оппозиционных политиков.

Одна из немногих представительниц оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова исчезла в Минске.

А утром следующего дня провластные СМИ сообщили, что она с двумя коллегами, Иваном Кравцовым и Антоном Родненковим пыталась выехать в Украину.

Смотрите: Видео похищения Марии Колесниковой в центре Минска

Первыми эту версию опровергли в украинском МВС. А позже и Кравцов с Родненковим, которых силовикам удалось принудительно выдворить из Беларуси.

В Киеве они рассказали, как все происходило на самом деле. Пытались разыскать пропавшую Марию, но сами оказались в наручниках и с мешком на голове. Угрожая тюрьмой, ребят убеждали вывезти Колесникову за границу.

Марию посадили в машину за пунктом пропуска, но она покидать родину категорически отказалась. Она разорвала паспорт на маленькие части и пошла в сторону Беларуси. Между тем коллеги-мужчины, чтобы не давать силовикам шанса на второй дубль, рванули в сторону Украины.

Теперь белорусский КГБ шьет Марии покушение на свержение власти. После задержания Марии, Координационный совет оппозиции осталась фактически недееспособным.

Ее адвоката Знака задержали на следующий день после заявления. Такая же участь постигла и другого адвоката Колесниковой — Илью Салея.

Из всего президиума Координационного совета на свободе остается только нобелевский лауреат, знаменитая писательница Светлана Алексиевич.

Угроза ареста навислана этой неделе и над самой Светланой. Чтобы защитить нобелевского лауреата от тюрьмы, к ней домой пришли послы государств Евросоюза.

Батька, наконец, признал, что белорусы могли от него несколько устать. Но отдавать власть не собирается. Лукашенко спел старую песню о том, что в этой стране все создал он.

Мария Колесникова исчезла 7 сентября утром, когда находилась у Национального художественного музея в центре Минска. Затем выяснилось, что она арестована и находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

У Марии Колесниковой были синяки на теле. Об этом заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

По ее словам, из-за того, что Колесникову силой заталкивали в машину и силой удерживали, у нее появились синяки.