Выборы в США: Трамп раскритиковал отношение Байдена к полиции

Президент США Дональд Трамп выразил свою позицию по отношению к полицейским с начала протестов в США под эгидой Black Lives Matter.

Мыслями Трамп поделился в социальной сети Twitter: для противовеса он вспомнил кандидата в президенты США на выборах 2020 от Демократической партии Джо Байдена, который поддержал протестующих.

В своих твитах Дональд Трамп оценил позицию своего оппонента по полицейской реформе, а также призвал Джо Байдена остановить “крестовый поход” против полиции США.

Текст Twitter Дональда Трампа

Джо Байден молчал в течение всего лета, когда толпы “левых” нападали на полицейских.

Когда эти же самые “левые” сторонники Байдена сжигали полицейские автомобили, участки и здания судов, Джо Байден называл их мирными протестующими.

На вопрос, планирует ли он сокращать финансирование полиции США, Джо Байден ответил: Да, однозначно. Он также призывает отменить денежный залог и закрыть тюрьмы.

В одном из своих выступлений Джо Байден назвал правоохранительные органы врагом США.

Антиполицейский “крестовый поход” Байдена нужно остановить. А вот корпорации, финансирующие антиполицейские и “левые” организации, должны отдавать свои деньги семьям жертв преступлений и погибших офицеров.

Республиканская партия утверждает: полицейские — это не преступники, а герои, которые рискуют своей жизнью, чтобы мы оставались в безопасности каждый день и каждый час.

Расстрел двух полицейских в Лос-Анджелесе

В субботу, 12 сентября, неизвестный нападающий расстрелял двух полицейских, которые сидели в служебном автомобиле.

Жестокое нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения: после совершенного злоумышленник в балаклаве убежал.

Правоохранители — 31-летняя женщина и 24-летний мужчина — находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Такой циничный расстрел полицейских прокомментировал президент Дональд Трамп, который призвал молиться за жизнь раненых и пригрозил преступнику смертной казнью за совершенное нападение.

Участники движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе вышли на протест под стены больницы, где находятся правоохранители: они скандируют лозунги “Смерть полиции”.

Мэр города, несмотря на членство в Демократической партии, резко осудил такие действия протестующих, назвав их слова “отвратительными”.

Источник: Donald J. Trump