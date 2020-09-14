Выборы в США: Трамп раскритиковал отношение Байдена к полиции

Президент США Дональд Трамп выразил свою позицию по отношению к полицейским с начала протестов в США под эгидой Black Lives Matter.
Мыслями Трамп поделился в социальной сети Twitter: для противовеса он вспомнил кандидата в президенты США на выборах 2020 от Демократической партии Джо Байдена, который поддержал протестующих.
В своих твитах Дональд Трамп оценил позицию своего оппонента по полицейской реформе, а также призвал Джо Байдена остановить “крестовый поход” против полиции США.
Текст Twitter Дональда Трампа
Джо Байден молчал в течение всего лета, когда толпы “левых” нападали на полицейских.
Когда эти же самые “левые” сторонники Байдена сжигали полицейские автомобили, участки и здания судов, Джо Байден называл их мирными протестующими.
На вопрос, планирует ли он сокращать финансирование полиции США, Джо Байден ответил: Да, однозначно. Он также призывает отменить денежный залог и закрыть тюрьмы.
В одном из своих выступлений Джо Байден назвал правоохранительные органы врагом США.
Антиполицейский “крестовый поход” Байдена нужно остановить. А вот корпорации, финансирующие антиполицейские и “левые” организации, должны отдавать свои деньги семьям жертв преступлений и погибших офицеров.
Республиканская партия утверждает: полицейские — это не преступники, а герои, которые рискуют своей жизнью, чтобы мы оставались в безопасности каждый день и каждый час.
Расстрел двух полицейских в Лос-Анджелесе
В субботу, 12 сентября, неизвестный нападающий расстрелял двух полицейских, которые сидели в служебном автомобиле.
Жестокое нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения: после совершенного злоумышленник в балаклаве убежал.
Правоохранители — 31-летняя женщина и 24-летний мужчина — находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Такой циничный расстрел полицейских прокомментировал президент Дональд Трамп, который призвал молиться за жизнь раненых и пригрозил преступнику смертной казнью за совершенное нападение.
Участники движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе вышли на протест под стены больницы, где находятся правоохранители: они скандируют лозунги “Смерть полиции”.
Мэр города, несмотря на членство в Демократической партии, резко осудил такие действия протестующих, назвав их слова “отвратительными”.
Источник: Donald J. Trump