В Беларусь будут поставлять российскую вакцину против коронавируса.

Страна примет участие в третьем этапе тестирования вещества против Covid-19.

— Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии, — уточнил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

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В то же время информация о размерах партий и точном времени поставок не уточняется.

Российская вакцина против Covid-19

8 сентября появилась информация, что российская вакцина против коронавируса, о разработке и утверждении которой стало известно еще в начале августа, появится в регионах Российской Федерации в ближайшее время, конкретные сроки не называются.

Вещество, разработанное исследовательским центром им. Гамалеи, получило разрешение на выпуск.

В то же время вакцинирование граждан страны будет проводиться добровольно.