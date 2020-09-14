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Факты / Мир

Состояние Навального улучшается, он может вставать с кровати

Российского оппозиционера Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние продолжает улучшаться.

Он также может на короткое время вставать с больничной кровати.

Отравление Алексея Навального произошло из-за вещества из группы Новичок. Это подтвердили три независимые лаборатории.

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Правительство Германии сообщило, что в пробах Навального был именно этот яд.

Также Организация по запрещению химического оружия начала проверять пробы, которые принимали у российского оппозиционера.

Отравление Навального

Политик Алексей Навальный пришел в себя 10 сентября. Тогда стало известно, что он помнит все события того дня, когда его отравили.

Из комы Навальный вышел 7 сентября. Однако врачи уверены, что психически он почти восстановился, а физически – только минимум на 90%. Почти весь период лечения политик находится в Берлине, там же и исследуют причины.

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