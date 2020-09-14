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Факты / Мир

Вакцина от коронавируса не завершит пандемию — ВОЗ

Вакцина от коронавируса не сможет завершить пандемию.

Об этом заявили в европейском представительстве ВОЗ.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, пока не известно, поможет ли вакцина от коронавируса всем группам населения.

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— Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии — это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив, — сказал Клюге.

Он отметил, что уже со следующего месяца из-за сложной ситуации в Европе может наблюдаться рост количества смертей.

На закупку вакцин от коронавируса Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 млрд грн.

Всего в бюджете предусмотрено 19, 4 млрд гривен на борьбу с Covid-19.

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