Встреча Лукашенко и Путина: о чем говорили и какие будут последствия

Во время массовых протестов в Беларуси президент страны Александр Лукашенко продолжает жить в более или менее обычном ритме.

И вот 14 сентября состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой обсудили ряд вопросов, но не забыли и о протестах и ​​помощи со стороны России в это непростое время.

Но это больше напоминало не встречу лидеров государств, а попытки успокоить друг друга, убедить, что в конце концов все будет хорошо.

Тяну одеяло на себя

С первых минут казалось, что каждому из лидеров нужно навязать свою повестку дня. Не понятно, согласовывали ли ее лидеры, или это была такая игра на камеру для своей аудитории.

Изначально Лукашенко льстил Путину. Он “искренне благодарил” его за поддержку Беларуси и всячески уверял в том, что ситуация в стране более-менее стабильна.

А протесты называл “маршами”, очевидно забывая о сотнях задержанных и избитых после таких “прогулок”. В остальном же для него Беларусь живет “обычной жизнью”.

Особое внимание стоит обратить на то, что Лукашенко сказал об освещении событий в Беларуси. Якобы СМИ неправильно все показывают, а ситуация в целом намного лучше.

Этакая попытка убедить лидера дружественного государства в том, что смены власти не будет и протестующие ничего не смогут добиться.

Путин же вспоминал о поддержке белорусской экономики, в частности кредитом в $1,5 млрд, таким образом пытаясь быть “хорошим другом” для “братского” народа в глазах как граждан Беларуси, так и граждан РФ.

Не обошел он и тему конституционной реформы, которую в большинстве стран мира во время массовых протестов не проводили бы. Однако для Путина изменение Конституции стало “трендовым цветом” 2020 года, поэтому он будет настаивать на нем и дальше.

Хотя кажется, что президенту Беларуси встреча была нужна больше, чем руководителю РФ, на самом деле у последнего тоже были свои планы.

В комментарии Фактам ICTV политолог Олег Саакян заявил, что каждый из них преследовал свою цель.

— Эта встреча была нужна обоим, но с разными целями. Путину — для того, чтобы прощупать Лукашенко и добиться от него части ультиматумов. Лукашенко она была необходима, чтобы на показ заручиться поддержкой, получить внешнюю легитимацию и выиграть для себя время, — рассказывает Саакян.

Это только то, что понятно из открытой части, а последствия закрытых переговоров, которые продолжались около четырех часов, нам еще предстоит увидеть.

Обещания за дверью

До выборов президента Беларуси отношения с Россией были несколько “натянутыми”. Создавалось впечатление, что интеграция с РФ прекратилась и страна начала искать собственный путь развития.

Однако когда запахло жареным, Лукашенко снова переметнулся на сторону Путина. И декларируемый кредит сейчас является сигналом того, что глава России якобы простил лидера Беларуси за игру на несколько фронтов.

— В течение прошлой избирательной кампании Лукашенко наряжался в тогу защитника белорусской независимости именно от посягательств с Востока. Прозрачно намекал на российских кукловодов, стоящих за его политическими противниками. Теперь — разворот на 180 градусов. И империя уже никакая не империя, а лапочка, — пишет белорусский политолог Александр Класковский.

Самое интересное, конечно, происходило на закрытой части встречи. И что по ее результатам не подписали никаких договоренностей, является как минимум подозрительным.

Сейчас мы можем только догадываться, что именно обсуждали главы государств, но можно быть уверенными — результат мы увидим уже действиями, а не словами.

— О результатах встречи мы будем узнавать пост-фактом, в зависимости от событий в Беларуси и в виде конкретных шагов. В частности, о возможной переброске российских силовиков в случае обострения противостояния. Или в виде того, что российские войска останутся на территории Беларуси на более длительное время в рамках обеспечения безопасности союзного государства, — говорит Саакян.

В частности, мог обсуждаться и план подавления белорусских протестов, в чем, как можно догадаться, будет играть роль и РФ. Если не практически, то хотя бы должна “благословить” Лукашенко на запуск процесса в том виде, в котором его представили.

Конечно, даже такая “братская” помощь приведет к тому, что Россия только будет укреплять свое присутствие в Беларуси и пытаться найти наиболее выгодного для себя президента.

И это не обязательно будет Лукашенко, который после президентских выборов потерял образ вечного лидера.

Игрок “за кулисами”

Когда дело касается соседних государств, Россия не оставляет попыток влиять на их процессы. Вспомнить только Грузию и Украину, которые до сих пор страдают от сценариев, которые решил разыграть Кремль.

И в Беларуси Россия почти с самого начала протестов стала игроком, который постоянно шепчет на ушко Лукашенко, что сейчас делать хорошо, а что — плохо.

В ближайшее время это не изменится, ведь РФ необходимо реализовать наиболее выгодный сценарий.

— Любые сценарии на сегодня для РФ, скорее, являются выгодными. Ее стратегическая цель в Беларуси — разжижение белорусской государственности и ее поглощение, — говорит политолог.

По его мнению, это возможно как при условии продолжения правления слабого Лукашенко, который пойдет на любые уступки, чтобы остановить протесты, так и из-за прихода к власти кого-то из белорусских оппозиционеров.

Все они — пророссийски настроенные и не нужно думать, что после возможной отставки Лукашенко что-то изменится. Конечно, в условиях ослабления страны они также будут потакать прихотям Кремля.

Не исключают сегодня и силовых сценариев в Беларуси, ведь силовики продемонстрировали, что готовы пытать всех, кто желает выразить свое мнение, в котором нет поддержки президента.

Лукашенко, во время переговоров с Путиным, неоднократно вспоминал красную черту, которую никто не должен пересекать. Касалось это, в основном, участников акций, но нельзя исключать и белорусских силовиков.

Их действия могут спровоцировать цепную реакцию, результатом которой будет противостояние спецназовцев и участников акций. Конечно, это лишь сильнее дестабилизирует страну и расширит возможности для использования силы.

Саакян считает, что это может только усилить влияние РФ на ситуацию в Беларуси. До сих пор Кремль не высказал единой позиции по белорусской оппозиции, поэтому во время кризиса может выступить неким модератором.

— Может быть более широкая дестабилизация ситуации в Беларуси и тогда Россия выступит единственным возможным модератором этого хаоса. В этом случае также выигрывает Российская Федерация, поскольку при всех сценариях белорусская государственность понесет значительные потери, ведь последние десятилетия Лукашенко вел ее в тупик, — высказывает мнение политолог.

Сейчас силовой вариант менее реален, ведь заявления о реформе Конституции Беларуси звучат все громче. На фоне отравления оппозиционера Алексея Навального РФ точно не нужен лишний конфликт.

— Хоть оба режима — авторитарные, но даже Кремль, похоже, слегка оторопел от той брутальности, средневековой жестокости, что проявили белорусские силовики (наверняка получившие карт-бланш) в первые дни после выборов, подавляя уличные выступления. Да и теперь после некоторой паузы режим снова ужесточает репрессии, закручивает гайки.

В Москве, видимо, понимают, что так и резьбу сорвать можно. Поэтому хотят направить Лукашенко, привыкшего все решать грубой силой, в более конструктивное русло, — пишет Класковский.

Встреча Лукашенко и Путина показала, что первому больше негде искать союзников, а второй под эгидой “старшего брата” и в дальнейшем будет наращивать свое влияние на Беларусь.

О договоренности своего президента с главой РФ белорусы могут узнать совершенно неожиданно. Например, если улицы начнут патрулировать “зеленые человечки”.

Единственное ясно наверняка — если Лукашенко и дальше будет ставить на помощь Путина, от этого не выиграет ни он, ни Беларусь.

Владислав Бомбела