Китай впервые запустил ракету морского базирования

Китай впервые успешно запустил в космос ракету с морского старта в Желтом море.
Ракета Чанчжэн выведет на орбиту девять спутников, сообщает китайское государственное агентство Синьхуа.
Спутники относятся к спутниковой группировке Цзилинь-1 Гаофень 03-1.
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Среди них:
- три оптических спутника с функцией видеосъемки;
- шесть спутников для гиперспектральных съемки земной поверхности.
Аппараты будут использоваться для получения фото и видео земной поверхности.
Запуск стал 346-м по счету успешным стартом для ракет-носителей серии Чанчжэн.
Китай запустил миссию на Марс
Китай запустил зонд Тяньмень-1 для исследования Марса. Это первая их исследовательская миссия на Красную планету.
Ракета успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 июля.
Он добраться до орбиты планеты в феврале 2021 года. Китайцы хотят изучить подземные пещеры на планете и попытаться найти там признаки жизни.
Источник: Синьхуа
Фото: Синьхуа