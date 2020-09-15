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Факты / Lifestyle / Космос

Китай впервые запустил ракету морского базирования

Китай впервые успешно запустил в космос ракету с морского старта в Желтом море.

Ракета Чанчжэн выведет на орбиту девять спутников, сообщает китайское государственное агентство Синьхуа.

Спутники относятся к спутниковой группировке Цзилинь-1 Гаофень 03-1.

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  • Китай впервые запустил ракету морского базирования
  • Китай впервые запустил ракету морского базирования
  • Китай впервые запустил ракету морского базирования
  • Китай впервые запустил ракету морского базирования
  • Китай впервые запустил ракету морского базирования
  • Китай впервые запустил ракету морского базирования
Китай впервые запустил ракету морского базирования / 3 фотографии

Среди них:

  • три оптических спутника с функцией видеосъемки;
  • шесть спутников для гиперспектральных съемки земной поверхности.

Аппараты будут использоваться для получения фото и видео земной поверхности.

Запуск стал 346-м по счету успешным стартом для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Китай запустил миссию на Марс

Китай запустил зонд Тяньмень-1 для исследования Марса. Это первая их исследовательская миссия на Красную планету.

Ракета успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 июля.

Он добраться до орбиты планеты в феврале 2021 года. Китайцы хотят изучить подземные пещеры на планете и попытаться найти там признаки жизни.

Источник: Синьхуа

Фото: Синьхуа

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