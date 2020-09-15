Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал в соцсети фото и отметил, что уже самостоятельно дышит.

— Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещее почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценеенный многими процесс. Рекомендую, — написал политик.

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Отравление Навального

Политик Алексей Навальный пришел в себя 10 сентября. Тогда стало известно, что он помнит все события того дня, когда его отравили.

Из комы Навальный вышел 7 сентября. Однако врачи уверены, что психически он почти восстановился, а физически – только минимум на 90%. Почти весь период лечения политик находится в Берлине, там же и исследуют причины.