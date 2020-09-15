PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія

Вчера смог дышать сам: первое фото Навального из больницы после отравления

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал в соцсети фото и отметил, что уже самостоятельно дышит.

— Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещее почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам.

Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценеенный многими процесс. Рекомендую, — написал политик.

Читайте: Есть высокий шанс, что власти РФ приказали отравить Навального – Помпео

Отравление Навального

Политик Алексей Навальный пришел в себя 10 сентября. Тогда стало известно, что он помнит все события того дня, когда его отравили.

Из комы Навальный вышел 7 сентября. Однако врачи уверены, что психически он почти восстановился, а физически – только минимум на 90%. Почти весь период лечения политик находится в Берлине, там же и исследуют причины.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх