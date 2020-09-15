По состоянию на утро 15 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 29,1 млн человек, за последние сутки — почти 290 тыс. новых случаев.
За весь период пандемии умерли 932 744 пациента, 21,2 млн человек выздоровели.
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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — вторую неделю подряд мы находимся между Канадой и Израилем.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 6 749 289;
- Индия — 4 926 914;
- Бразилия — 4 926 914;
- Россия — 1 068 320;
- Перу — 733 860;
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 199 000;
- Бразилия — 132 117;
- Индия — 80 808;
- Мексика — 71 049;
- Великобритания — 41 637;
Зеленая и красная зоны коронавируса в мире
Периодически Минздрав обнародует списки стран, которые попали в красную и зеленую зоны активного распространения Covid-19.
Согласно списку от 11 сентября, в красной зоне остаются США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.
Украина находится в зеленой зоне. Всего в перечень вошли 194 государства, которые являются членами ВОЗ.