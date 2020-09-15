Американские исследователи обнаружили белок, который полностью нейтрализует коронавирус.

По данным ученых Питтсбургского университета, он входит в контакт с S-белком Covid-19, проникает в него и уничтожает изнутри.

В то же время белок не действует на другие клетки организма, что делает его безопасным для использования.

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Этот белок используют для создания препарата Ab8, который уже показал свою эффективность в лечении коронавируса у животных. Препарат может иметь потенциал для лечения и профилактики болезни. Пока его свойства дополнительно изучаются.

Белки ламы против Covid-19

В мае американские ученые изучали потенциал белков ламы против коронавируса.

Вещество, которое производят эти животные, связывается с белком коронавируса и не позволяет ему проникать в клетки.

Пока белки находятся на стадии исследования.

Источник: Cell