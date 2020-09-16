По состоянию на 16 сентября в мире коронавирусом заболели 29 477 183 человека. 933 490 пациентов с Covid-19 умерли.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
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В каких странах больше всего людей заболели коронавирусом:
- США — 6 604 156;
- Индия — 4 930 236;
- Бразилия — 4 382 263;
- Россия — 1 069 873;
- Перу — 733 860.
В каких странах больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 195 765;
- Бразилия — 133 119;
- Индия — 80 776;
- Мексика — 71 678;
- Великобритания — 41 753.
В мировом рейтинге Украина занимает 25 место. По состоянию на 15 сентября зарегистрировано 159 702 случая Covid-19.
Американские исследователи обнаружили белок, который полностью нейтрализует коронавирус. По данным ученых Питтсбургского университета, он входит в контакт с S-белком Covid-19, проникает в него и уничтожает изнутри.
В то же время белок не действует на другие клетки организма, что делает его безопасным для использования.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова уже через 4-8 недель.
Вакцина от коронавируса
Украина готова к массовому производству вакцины против коронавируса после того, как вещество разработают.
В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия.