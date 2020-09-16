ООН оценила потери туристической отрасли из-за коронавируса

Туристический поток в мире за полгода сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не произошло около 440 млн поездок, что привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора.

Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.

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Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия. Здесь поток туристов сократился на 72%.

В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке — на 57%, а в Америке — на 55%.

Сколько стран смягчили карантин

115 стран мира ослабили карантин и позволили приезжать к ним туристам.

Таким образом, сейчас стало на 28 туристических направлений больше, чем в июле. 93 страны полностью закрыты для туристов.

Источник: Всемирная туристическая организация ООН