Во время подписания мирных соглашений Израиль обстреляли ракетами

Из Сектора Газы нанесли ракетный удар по Израилю во время, когда в Вашингтоне происходило подписание мирных соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Ракеты были нацелены на города Ашкелон и Ашдод.

В них объявили эвакуацию десятков тысяч жителей, которые были вынуждены спрятаться в бомбоубежища. Погибших нет, однако ранения получило 10 человек.

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В это время в Вашингтоне проходила торжественная церемония подписания соглашений между Израилем и двумя арабскими странами при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Договоренности между странами направленные на установление мира на Ближнем Востоке.

Мирное соглашение между ОАЭ и Израилем

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира из-за содействия в налаживании отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

С такой инициативой выступил председатель парламентской ассамблеи НАТО Кристиан Тайбринг-Джедде. Признание полных дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США состоялось 13 августа.

Источник: The Times of Israel