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В США водитель школьного автобуса выиграл в лотерею $2 млн

73-летний американец Джеймс Диппольд 20 лет ставил на одни и те же числа в лотерее. В начале сентября он сорвал джекпот в $2 млн.

Диппольд работает водителем школьного автобуса, сообщает UPI.

Американец заявил, что наконец-то пойдет на пенсию. На деньги приобретет легендарный американский маслкар, о котором мечтал с 1960-х годов, когда вернулся с войны во Вьетнаме.

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Магазин, где Диппольд купил выигрышный билет, получит $ 5 тыс. в качестве бонуса.

Разделил выигрыш с другом

Американец Том Кук, выигравший джекпот в лотерее, поделился своим выигрышем с товарищем через обещание.

Мужчина и его друг Джозеф Фини в 1992 году пообещали друг другу, если один из них выиграет в лотерее Powerball, то выигрыш они поделят поровну.

Каждый получил по $5,7 млн. Шансы на выигрыш джекпота Powerball составляют 1 к 292 млн.

Источник: UPI

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