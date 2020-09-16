В США водитель школьного автобуса выиграл в лотерею $2 млн

73-летний американец Джеймс Диппольд 20 лет ставил на одни и те же числа в лотерее. В начале сентября он сорвал джекпот в $2 млн.
Диппольд работает водителем школьного автобуса, сообщает UPI.
Американец заявил, что наконец-то пойдет на пенсию. На деньги приобретет легендарный американский маслкар, о котором мечтал с 1960-х годов, когда вернулся с войны во Вьетнаме.
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Магазин, где Диппольд купил выигрышный билет, получит $ 5 тыс. в качестве бонуса.
Разделил выигрыш с другом
Американец Том Кук, выигравший джекпот в лотерее, поделился своим выигрышем с товарищем через обещание.
Мужчина и его друг Джозеф Фини в 1992 году пообещали друг другу, если один из них выиграет в лотерее Powerball, то выигрыш они поделят поровну.
Каждый получил по $5,7 млн. Шансы на выигрыш джекпота Powerball составляют 1 к 292 млн.
Источник: UPI