В США после свадьбы произошла вспышка коронавируса — семь человек умерли

В штате Мэн (США) после празднования свадьбы произошла вспышка коронавируса в регионе. От осложнений Covid-19 умерли семь пациентов.

В Миллинокетe проходила свадьба, на которой присутствовали 65 гостей, с ними связаны более 175 случаев заражения коронавирусом.

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В Центре по контролю и профилактике заболеваний штата Мэн, на свадьбе присутствовали сотрудник тюрьмы графства Йорк и сотрудник реабилитационного центра Мэдисона. В последнем умерли шесть из семи инфицированных.

— Случаи инфицирования после свадьбы, распространились на сотни миль в штате, который в значительной мере контролировал распространение коронавируса в течение лета, — отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус в мире

По состоянию на 16 сентября в мире коронавирусом заболели 29 477 183 человека. 933 490 пациентов с Covid-19 умерли.

Больше всего случаев заражения Covid-19 зафиксировали именно в США — 6 604 156 больных.