Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что вспышка коронавируса в мире вышла из-под контроля, а количество смертей от Covid-19 вскоре вырастет до 1 млн.

По его словам, пандемия не имеет панацеи, ведь изобретенная вакцина от коронавируса не решит этот кризис в ближайшем будущем.

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— Нам нужно расширить новые инструменты, которые могут реагировать на новые случаи и обеспечивать жизненно важное лечение для прекращения распространения заболевания и спасения жизни, особенно в течение следующих 12 месяцев, — отметил генсек ООН.

Антониу Гутерреш отмечает, что вакцину стоит расценивать как глобальное общественное благо, которое должно быть общедоступным. Однако для этого нужен скачок в финансировании.

Кроме того, люди должны быть готовы к массовой вакцинации, но распространение дезинформации о ней подпитывает колебания и усиливает теории заговора.

По словам Генерального секретаря ООН, население разных стран отказывается от новой вакцины против коронавируса, а в условиях этой смертельной болезни нужно сделать все возможное, чтобы остановить дезинформацию.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 сентября в Украине зафиксировали 3 584 новых случаев коронавируса. Это самый большой антирекорд за все время пандемии.

За последние сутки умерли 60 человек, а с начала эпидемии — 3 400 пациентов. В то же время выздоровели целом 73 913 человек, а за сутки — 1 589 украинцев.

Наибольшее количество инфицированных обнаружили в Харьковской области — 483, в Тернопольской области — 390, в Киеве — 379, в Одесской области — 325.

Источник: ООН