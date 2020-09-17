Смерть Валентины Легкоступовой: на теле обнаружили многочисленные травмы

Родственники певицы Валентины Легкоступовой получили данные посмертных повреждениях. Врачи нашли гематомы по всему телу артистки.

— На Легкоступовой буквально не было живого места, — сказано в заключении.

Согласно документу, у певицы были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей.

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Также медики нашли синяки на туловище и конечностях Легкоступовой.

Дети певицы подозревают отчима — Юрия Фирсова. Он провел в браке с Легкоступовой всего 40 дней.

Его задержали после смерти певицы, но позже отпустили. Фирсов сказал следователям, что женщина упала, поскользнувшись в ванной.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. До сих пор неизвестна точная причина ее смерти.

Последние дни жизни Валентина Легкоступова провела в больнице, не выходя из комы.

Источник: Mash