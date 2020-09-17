На Западе США до сих пор бушуют масштабные пожары. Спутниковые снимки показали, что дым от него уже достиг Европы.
Об этом сообщили эксперты Службы мониторинга атмосферы Copernicus.
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По их данным, дым преодолел более 8 тыс. километров и приблизился к Великобритании и другим странам северной Европы. Кроме того, в атмосферу попали 33,4 млн тонн углерода в результате длительных пожаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.
— Масштабы и сила этих пожаров намного выше, чем любые другие за последние 18 лет, — сообщил научный сотрудник и эксперт из лесных пожаров в службе мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паррингтон.
По его словам, плотность дыма в воздухе превысила норму в семь раз.
Пожары в США
В августе в результате пожара в США в штате Калифорния были эвакуированы почти 8 тыс. жителей. Тогда горело 4,8 тыс. га, людей выселили из 2 586 домов в округе Риверсайд.
Лесные пожары в США продолжались несколько дней, пострадавших не было.
Источник: АР