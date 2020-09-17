PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Опасный дым от пожаров в США достиг северной Европы

На Западе США до сих пор бушуют масштабные пожары. Спутниковые снимки показали, что дым от него уже достиг Европы.

Об этом сообщили эксперты Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Читайте: Лесные пожары в американском Орегоне унесли жизни десятки людей

По их данным, дым преодолел более 8 тыс. километров и приблизился к Великобритании и другим странам северной Европы. Кроме того, в атмосферу попали 33,4 млн тонн углерода в результате длительных пожаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

— Масштабы и сила этих пожаров намного выше, чем любые другие за последние 18 лет, — сообщил научный сотрудник и эксперт из лесных пожаров в службе мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паррингтон.

По его словам, плотность дыма в воздухе превысила норму в семь раз.

Пожары в США

В августе в результате пожара в США в штате Калифорния были эвакуированы почти 8 тыс. жителей. Тогда горело 4,8 тыс. га, людей выселили из 2 586 домов в округе Риверсайд.

Лесные пожары в США продолжались несколько дней, пострадавших не было.

Источник: АР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка