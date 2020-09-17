Более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 сентября.
С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.
От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.
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Антилидеры по количеству заболевших коронавирусом:
- США — 6 629 702;
- Индия — 5 020 359;
- Бразилия — 4 419 083;
- Россия — 1 075 485;
- Перу — 738 020.
Приближается к первой пятерке и Колумбия, где зафиксировано 736 377 случаев инфицирования.
Украина в этом рейтинге на 25 месте – между Израилем и Канадой. По данным Университета Джонса Хопкинса, у нас 166 694 случаев Covid-19.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 196 752;
- Бразилия — 134 106;
- Индия — 82 066;
- Мексика — 71 978;
- Великобритания — 41 773.
Где больше всего выздоровевших после коронавируса:
- Индия – 3 942 360;
- Бразилия – 3 835 119;
- США – 2 525 573;
- Россия – 887 457;
- Колумбия – 610 078.
Коронавирус в мире 16 сентября
По состоянию на 16 сентября коронавирусом в мире заболели 29 477 183 человека.
Из них 933 490 пациентов скончались в результате осложнений.
Антилидерами по количеству инфицированных и летальных случаев остаются США.