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Факты / Мир

Выздоровели более 20 млн: коронавирус в мире 17 сентября

Более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 сентября.

С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.

От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Антилидеры по количеству заболевших коронавирусом:

  • США — 6 629 702;
  • Индия — 5 020 359;
  • Бразилия — 4 419 083;
  • Россия — 1 075 485;
  • Перу — 738 020.

Приближается к первой пятерке и Колумбия, где зафиксировано 736 377 случаев инфицирования.

Украина в этом рейтинге на 25 месте – между Израилем и Канадой. По данным Университета Джонса Хопкинса, у нас 166 694 случаев Covid-19.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

  • США — 196 752;
  • Бразилия — 134 106;
  • Индия — 82 066;
  • Мексика — 71 978;
  • Великобритания — 41 773.

Где больше всего выздоровевших после коронавируса:

  • Индия – 3 942 360;
  • Бразилия – 3 835 119;
  • США – 2 525 573;
  • Россия – 887 457;
  • Колумбия – 610 078.

Коронавирус в мире 16 сентября

По состоянию на 16 сентября коронавирусом в мире заболели 29 477 183 человека.

Из них 933 490 пациентов скончались в результате осложнений.

Антилидерами по количеству инфицированных и летальных случаев остаются США.

Фото: Dreamstime

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