Более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 сентября.

С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.

От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.

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Антилидеры по количеству заболевших коронавирусом:

США — 6 629 702;

Индия — 5 020 359;

Бразилия — 4 419 083;

Россия — 1 075 485;

Перу — 738 020.

Приближается к первой пятерке и Колумбия, где зафиксировано 736 377 случаев инфицирования.

Украина в этом рейтинге на 25 месте – между Израилем и Канадой. По данным Университета Джонса Хопкинса, у нас 166 694 случаев Covid-19.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США — 196 752;

Бразилия — 134 106;

Индия — 82 066;

Мексика — 71 978;

Великобритания — 41 773.

Где больше всего выздоровевших после коронавируса:

Индия – 3 942 360;

Бразилия – 3 835 119;

США – 2 525 573;

Россия – 887 457;

Колумбия – 610 078.

Коронавирус в мире 16 сентября

По состоянию на 16 сентября коронавирусом в мире заболели 29 477 183 человека.

Из них 933 490 пациентов скончались в результате осложнений.

Антилидерами по количеству инфицированных и летальных случаев остаются США.