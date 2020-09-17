Польша предложила создать фонд помощи Республике Беларусь на сумму €1 млрд.

Это предложение будет внесено на саммите министров иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький на пресс-конференции в Литве.

По его словам, фонд должен иметь значительную сумму средств, чтобы помочь стабилизировать белорусскую экономику и ожидания инвесторов. На этом этапе нужно не менее €1 млрд.

События в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что в протестах в Беларуси должны страны Европы. В перечень вошли: США, Польша, Литва, Чехия, Украина. По его словам, каждая из этих стран сыграла свою роль в событиях.

Украина, несмотря на неизменную поддержку Беларуси в вопросах территориальной целостности, стала форпостом политических провокаций.

Источник: 300 Polity