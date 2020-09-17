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Светлана Тихановская появилась в Instagram

Главный представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская создала собственный профиль в Instagram.

Свой аккаунт она назвала prezident.sveta.

Светлана Тихановская создала профиль в Instagram

Светлана Тихановская в Instagram вести страницу более неформально: политик успела опубликовать несколько фотографий, в том числе и фан-арт.

— Для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт — моя единственная актуальная информация о компании.

Также Светлана Тихановская рассказала о подготовке санкционного списка Тарайковского. Туда будут включены чиновники и силовики, принимавшие участие в силовых разгонах протестов в Беларуси.

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