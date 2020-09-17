В Европе тревожный уровень распространения коронавируса — ВОЗ

В Европе могут наблюдаться масштабные инфицирования коронавирусом.

Об этом заявил глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, масштабы коронавируса не могут не вызывать беспокойства, так как цифры показывают высокий уровень передачи вируса.

В то же время Клюге отметил, что 14-дневный карантин по-прежнему остается обязательным для всех тех, кто заболел коронавирусом.

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Несмотря на рекомендации ВОЗ, Франция рекомендует придерживаться самоизоляции до семи дней, а Великобритания и Ирландия – до 10 дней.

За последние сутки рекордное число заболевших зафиксировали в Чехии. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

17 сентября в Чехии 2 139 новых случаев коронавируса. Жители страны теперь снова должны носить маски в помещениях, а допустимое количество человек в ресторанах – ограничено.

Коронавирус 17 сентября

Более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 сентября. С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.

От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.