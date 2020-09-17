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Факты / Мир

Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси и требует ввести санкции

Европарламент утвердил резолюцию касательно ситуации в Беларуси, в которой призывает институты и страны ЕС ввести дополнительные санкции против президента Александра Лукашенко и всех лиц, которые принимали участие в фальсификации результатов выборов и разгоне митингующих.

Европейские парламентарии не признали его действующим президентом страны.

Кроме того, возможные ограничения могут касаться граждан РФ, которые поддерживают режим в Беларуси.

Читайте: ЕС не введет санкции против Лукашенко — Die Welt

В этой резолюции, которая носит рекомендательный характер, прописаны следующие тезисы:

  • непризнание справедливости выборов в Беларуси и переизбрания Лукашенко президентом страны;
  • поддержка мирной передачи власти в результате диалога с народом;
  • прекращение насилия над гражданами;
  • расследование задержаний и пыток митингующих;
  • помощь оппозиции в Беларуси, в частности Координационному совету во главе со Светланой Тихановской;
  • прекращение репрессий над правозащитниками и активистами;
  • поддержка белорусских рабочих и их профсоюзов;
  • содействие в получении виз теми гражданами, которые покидают Беларусь по политическим причинам;
  • осуждение вмешательства РФ в ситуацию в Беларуси.

Протесты в Беларуси

Из-за фальсификации результатов выборов в Беларуси и жестокого разгона митингующих страны Балтии ввели санкции против Лукашенко.

Ограничительные меры касаются и других граждан страны, которые принимали участие в этом.

Несмотря на такую реакцию мира, Лукашенко не идет на контакт с оппозицией, а продолжает оказывать давление на граждан с помощью силовиков ОМОН.

Источник: European Parliament

Фото: Dreamstime

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