Европарламент утвердил резолюцию касательно ситуации в Беларуси, в которой призывает институты и страны ЕС ввести дополнительные санкции против президента Александра Лукашенко и всех лиц, которые принимали участие в фальсификации результатов выборов и разгоне митингующих.
Европейские парламентарии не признали его действующим президентом страны.
Кроме того, возможные ограничения могут касаться граждан РФ, которые поддерживают режим в Беларуси.
Читайте: ЕС не введет санкции против Лукашенко — Die Welt
В этой резолюции, которая носит рекомендательный характер, прописаны следующие тезисы:
- непризнание справедливости выборов в Беларуси и переизбрания Лукашенко президентом страны;
- поддержка мирной передачи власти в результате диалога с народом;
- прекращение насилия над гражданами;
- расследование задержаний и пыток митингующих;
- помощь оппозиции в Беларуси, в частности Координационному совету во главе со Светланой Тихановской;
- прекращение репрессий над правозащитниками и активистами;
- поддержка белорусских рабочих и их профсоюзов;
- содействие в получении виз теми гражданами, которые покидают Беларусь по политическим причинам;
- осуждение вмешательства РФ в ситуацию в Беларуси.
Протесты в Беларуси
Из-за фальсификации результатов выборов в Беларуси и жестокого разгона митингующих страны Балтии ввели санкции против Лукашенко.
Ограничительные меры касаются и других граждан страны, которые принимали участие в этом.
Несмотря на такую реакцию мира, Лукашенко не идет на контакт с оппозицией, а продолжает оказывать давление на граждан с помощью силовиков ОМОН.
Источник: European Parliament