Европарламент утвердил резолюцию касательно ситуации в Беларуси, в которой призывает институты и страны ЕС ввести дополнительные санкции против президента Александра Лукашенко и всех лиц, которые принимали участие в фальсификации результатов выборов и разгоне митингующих.

Европейские парламентарии не признали его действующим президентом страны.

Кроме того, возможные ограничения могут касаться граждан РФ, которые поддерживают режим в Беларуси.

Читайте: ЕС не введет санкции против Лукашенко — Die Welt

В этой резолюции, которая носит рекомендательный характер, прописаны следующие тезисы:

непризнание справедливости выборов в Беларуси и переизбрания Лукашенко президентом страны;

поддержка мирной передачи власти в результате диалога с народом;

прекращение насилия над гражданами;

расследование задержаний и пыток митингующих;

помощь оппозиции в Беларуси, в частности Координационному совету во главе со Светланой Тихановской;

прекращение репрессий над правозащитниками и активистами;

поддержка белорусских рабочих и их профсоюзов;

содействие в получении виз теми гражданами, которые покидают Беларусь по политическим причинам;

осуждение вмешательства РФ в ситуацию в Беларуси.

Протесты в Беларуси

Из-за фальсификации результатов выборов в Беларуси и жестокого разгона митингующих страны Балтии ввели санкции против Лукашенко.

Ограничительные меры касаются и других граждан страны, которые принимали участие в этом.

Несмотря на такую реакцию мира, Лукашенко не идет на контакт с оппозицией, а продолжает оказывать давление на граждан с помощью силовиков ОМОН.

Источник: European Parliament