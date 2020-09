Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре, а до конца 2020 года планируют изготовить 100 млн доз вакцины.

Однако он добавил, что при неблагоприятном развитии событий, вакцину возможно придется подождать немного дольше. Крайний срок — ноябрь или декабрь этого года.

The comprehensive National Vaccine Distribution Plan released today by @HHSGov is a strategy to distribute and administer a safe and effective COVID-19 vaccine as soon as it’s approved by the FDA. pic.twitter.com/warbpu96qV

— The White House (@WhiteHouse) September 17, 2020