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Факты / Мир

С октября в США начнут вакцинацию граждан от Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре, а до конца 2020 года планируют изготовить 100 млн доз вакцины.

— Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре.

Однако он добавил, что при неблагоприятном развитии событий, вакцину возможно придется подождать немного дольше. Крайний срок — ноябрь или декабрь этого года.

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Для массового производства вакцины необходимо одобрение ее Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По словам Трампа, в его администрации уже готов план для поставки вакцины в разные города страны.

Вакцина от коронавируса

Фармакологическая компания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.

Сейчас вакцина компании AstraZeneca является одной из трех, что находятся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.

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