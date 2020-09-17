Общая защита Союзного государства: Лукашенко объяснил переговоры с Путиным и Шойгу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна “вынуждена” при помощи российского руководства усилить защиту Союзного государства.

— Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства, — сказал Лукашенко на встрече со своими сторонниками.

Встреча Лукашенко с Путиным и Шойгу

14 сентября в Сочи Лукашенко встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

16 сентября на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в Минск, Лукашенко заявил, что просил у Путина оружие.

— Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства, — сообщил белорусский лидер.

Военные учения России и Беларуси

15 сентября российские и белорусские войска начали военные учения Славянское братство-2020 в Брестской области недалеко от границы Беларуси с Польшей.

Министерство обороны России заявило, что учения, которые должны пройти до 25 сентября, направлены на борьбу с терроризмом, а не против других стран.

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Военные учения США и Украины

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский открыл совместные военные учения Украины и США во Львовской области.

Посольство США в Киеве заявило, что в учениях Rapid Trident под руководством армии США будут участвовать около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран.