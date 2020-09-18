По состоянию на 18 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 071 314 человек. За все время пандемии болезнь побороли 20 431 546 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 994 887 человек.
Антилидеры по количеству заболевших коронавирусом:
- США — 6 674 411;
- Индия — 5 118 253;
- Бразилия — 4 455 386;
- Россия — 1 081 152;
- Перу — 744 400.
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Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 197 633;
- Бразилия — 134 935;
- Индия — 83 198;
- Мексика — 72 179;
- Великобритания — 41 794.
Где больше всего выздоровевших после коронавируса:
- Индия – 4 025 079;
- Бразилия – 3 873 934;
- США – 2 540 334;
- Россия – 893 145;
- Колумбия – 615 457.
Коронавирус 17 сентября
Более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 сентября.
С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.
От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.