По состоянию на 18 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 071 314 человек. За все время пандемии болезнь побороли 20 431 546 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 994 887 человек.

Антилидеры по количеству заболевших коронавирусом:

США — 6 674 411;

Индия — 5 118 253;

Бразилия — 4 455 386;

Россия — 1 081 152;

Перу — 744 400.

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Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США — 197 633;

Бразилия — 134 935;

Индия — 83 198;

Мексика — 72 179;

Великобритания — 41 794.

Где больше всего выздоровевших после коронавируса:

Индия – 4 025 079;

Бразилия – 3 873 934;

США – 2 540 334;

Россия – 893 145;

Колумбия – 615 457.

Коронавирус 17 сентября

Более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 сентября.

С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.

От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.