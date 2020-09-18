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Факты / Мир

Более 30 млн случаев: коронавирус в мире 18 сентября

По состоянию на 18 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 071 314 человек. За все время пандемии болезнь побороли 20 431 546 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 994 887 человек.

Антилидеры по количеству заболевших коронавирусом:

  • США — 6 674 411;
  • Индия — 5 118 253;
  • Бразилия — 4 455 386;
  • Россия — 1 081 152;
  • Перу — 744 400.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

  • США — 197 633;
  • Бразилия — 134 935;
  • Индия — 83 198;
  • Мексика — 72 179;
  • Великобритания — 41 794.

Где больше всего выздоровевших после коронавируса:

  • Индия – 4 025 079;
  • Бразилия – 3 873 934;
  • США – 2 540 334;
  • Россия – 893 145;
  • Колумбия – 615 457.

Коронавирус 17 сентября

Более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 сентября.

С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.

От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.

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