Шушкевич: Кредит в “сложный момент” – это поглощение Беларуси Россией

Обещание президентом РФ Владимиром Путиным огромного кредита Беларуси свидетельствует о том, что Кремль идет к своей цели – поглощение соседнего государства.

Об этом заявил глава Верховной Рады Республики Беларусь в 1991-1994 годах Станислав Шушкевич в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

— Это просто поглощение Беларуси Россией, потому что Александр Лукашенко уже давно “просадил” всю страну. Купается в роскоши только приближенная к нему элита. И все время звучит подробная ахинея о том, что “нам угрожают, нужно спасаться, закрывать границы”, — сказал Шушкевич.

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Кредит в “сложный момент”

Президент РФ Владимир Путин пообещал “в этот сложный момент для Беларуси” полтора миллиарда долларов кредита на встрече с Александром Лукашенко 14 сентября 2020 года.

Деньги Беларуси Россия обещает выдать двумя траншами в 2020-м и 2021-м годах, а сроки погашения кредита определят позднее.

Фото: Кремль