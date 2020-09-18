Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
Белорусский Telegram-канал NEXTA сообщает, что детей запугивают штрафами и уголовной ответственностью за участие в митингах.
В частности, учеников Барановичского государственного профессионально-технического колледжа заставляют читать белорусские законы и правила поведения на митингах.
Белорусский суд продлил арест Марии Колесниковой, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции, до 8 ноября. Ее обвиняют в призывах к захвату власти.
Адвокат Колесниковой сообщила, что впоследствии арест могут продлить еще раз.
Польша рассматривает возможность введения собственных санкций против Беларуси. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после телефонного разговора с президентом Литвы.
Беларусь будет усиливать защиту Союзного государства с помощью российского руководства.
Александр Лукашенко заявил, что на это дали согласие президент и министр обороны России.
Накануне он просил Владимира Путина о предоставлении белорусским силовикам и военным некоторых типов вооружений.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной, Литвой и Польшей будет закрыта.
— На фоне протестов нам приходится выводить войска на улицы, закрывать государственную границу с Литвой, Польшей и, к сожалению, с нашей братской Украиной.
Польша предложила создать фонд помощи Республике Беларусь на сумму €1 млрд.
Это предложение будет внесено на саммите министров иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький на пресс-конференции в Литве.
По его словам, фонд должен иметь значительную сумму средств, чтобы помочь стабилизировать белорусскую экономику и ожидания инвесторов. На этом этапе нужно не менее €1 млрд.
Европарламент утвердил резолюцию касательно ситуации в Беларуси.
Он призвал институты и страны ЕС ввести дополнительные санкции против президента Александра Лукашенко и всех лиц, которые принимали участие в фальсификации результатов выборов и разгоне митингующих.
Европейские парламентарии не признали Александра Лукашенко действующим президентом Беларуси.
СМИ сообщают, что сына президента Беларуси Николая Лукашенко переведут на обучение из Минска в Москву. Жить он будет якобы в белорусском посольстве, а учиться под вымышленным именем.
В благотворительном фонде Беларусь будущего студентам, которых отчислили из белорусских вузов из-за участие в протестах, обещают помочь с поступлением в украинские вузы.
Об этом сообщил белорусский политик Валерий Цепкало.
— Благотворительный фонд Беларусь будущего информируют о том, что студентам, которых незаконно отчислили из белорусских вузов, окажут помощь для поступления в университеты Украины.
Фоторепортеров Владимира Гридина и Александра Васюковича, которые выполняли свои профессиональные обязанности, арестовали на 11 суток.
Их задержали в Минске 13 сентября после несанкционированного Марша героев, на котором фоторепортеры работали для Нового времени и Tut.by.
Обоих обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.