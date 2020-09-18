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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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15:20 - 18 сентября

Белорусский Telegram-канал NEXTA сообщает, что детей запугивают штрафами и уголовной ответственностью за участие в митингах.

В частности, учеников Барановичского государственного профессионально-технического колледжа заставляют читать белорусские законы и правила поведения на митингах.

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15:12 - 18 сентября

Белорусский суд продлил арест Марии Колесниковой, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции, до 8 ноября. Ее обвиняют в призывах к захвату власти.

Адвокат Колесниковой сообщила, что впоследствии арест могут продлить еще раз.

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15:06 - 18 сентября

Польша рассматривает возможность введения собственных санкций против Беларуси. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после телефонного разговора с президентом Литвы.

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22:53 - 17 сентября

Беларусь будет усиливать защиту Союзного государства с помощью российского руководства.

Александр Лукашенко заявил, что на это дали согласие президент и министр обороны России.

Накануне он просил Владимира Путина о предоставлении белорусским силовикам и военным некоторых типов вооружений.

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22:47 - 17 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной, Литвой и Польшей будет закрыта.

— На фоне протестов нам приходится выводить войска на улицы, закрывать государственную границу с Литвой, Польшей и, к сожалению, с нашей братской Украиной.

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16:36 - 17 сентября

Польша предложила создать фонд помощи Республике Беларусь на сумму €1 млрд.

Это предложение будет внесено на саммите министров иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький на пресс-конференции в Литве.

По его словам, фонд должен иметь значительную сумму средств, чтобы помочь стабилизировать белорусскую экономику и ожидания инвесторов. На этом этапе нужно не менее €1 млрд.

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16:34 - 17 сентября

Европарламент утвердил резолюцию касательно ситуации в Беларуси.

Он призвал институты и страны ЕС ввести дополнительные санкции против президента Александра Лукашенко и всех лиц, которые принимали участие в фальсификации результатов выборов и разгоне митингующих.

Европейские парламентарии не признали Александра Лукашенко действующим президентом Беларуси.

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Х
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13:41 - 17 сентября

СМИ сообщают, что сына президента Беларуси Николая Лукашенко переведут на обучение из Минска в Москву. Жить он будет якобы в белорусском посольстве, а учиться под вымышленным именем.

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13:39 - 17 сентября

В благотворительном фонде Беларусь будущего студентам, которых отчислили из белорусских вузов из-за участие в протестах, обещают помочь с поступлением в украинские вузы.

Об этом сообщил белорусский политик Валерий Цепкало.

— Благотворительный фонд Беларусь будущего информируют о том, что студентам, которых незаконно отчислили из белорусских вузов, окажут помощь для поступления в университеты Украины.

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09:15 - 17 сентября

Фоторепортеров Владимира Гридина и Александра Васюковича, которые выполняли свои профессиональные обязанности, арестовали на 11 суток.

Их задержали в Минске 13 сентября после несанкционированного Марша героев, на котором фоторепортеры работали для Нового времени и Tut.by.

Обоих обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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