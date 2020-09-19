Биография Рут Бейдер Гинзбург насчитывает множество принятых за ее участия законов о правах женщин, правах национальных меньшинств и реформе системы медицинского страхования.

Она была назначена на должность судьи Верховного суда США в 1993 году президентом Биллом Клинтоном и была самым старшим членом нынешнего состава ВС.

Фото: Рут Бейдер Гінзбург, DW

Рут Бейдер Гинзбург родился 15 марта 1933 года в Нью-Йорке в Бруклине. Ее отец был евреем-иммигрантом из Одессы, а ее мать из семьи австрийских евреев.

Окончив школу она поступила в Корнелльский университет в Итаке, где и познакомилась со своим будущим мужем Мартином Гинзбургом. В 1954 году Рут закончила вуз со степенью бакалавра искусств в правительстве.

В 21 год Бейдер начала работать в офисе службы социального обеспечения в Оклахоме, где позже была снижена на должности после того, как забеременела своим первым ребенком.

В 1956 году Рут начинает изучать юриспруденцию в Гарвардском университете. Там она была одной из девяти женщин из 500 человек. После завершения обучения в Гарварде Рут Бейдер Гинзбург долго не могла найти работу по специальности. Основная причина — гендерное неравенство и половая принадлежность.

Именно в 1960 году судья Верховного суда Феликс Франкфуртер отклонил ее кандидатуру на должность клерка из-за того, что она женщина.

Читайте: Не только Игра престолов: биография и лучшие роли Дайаны Ригг

К 1963 году Рут была научной сотрудницей, позже ассоциированным директором проекта Юридической школы Колумбии по международной процедуре. В том же году Гинзбург получила первую профессорскую позицию в Юридической школе Рутгерс, но там ей сообщили, что заработная плата будет меньше, поскольку ее муж имел хорошо оплачиваемую работу.

В 1972 году Рут Бейдер Гинзбург стала основательницей организации защиты прав женщин Women’s Rights Project в Американском союзе защиты гражданских свобод. Тогда же она стала первой женщиной-педагогом Юридической школы Колумбийского университета.

В 1980 году она была назначена на должность судьи Апелляционного суда США в округе Колумбия, а в 1993 году стала судьей Верховного суда США.

В 2018 году о Рут Бейдер Гинзбург сняли фильм По половому признаку. Это биографическая картина о жизни судьи Верховного суда Рут от начала обучения в Гарварде до начала борьбы за равные права мужчин и женщин.