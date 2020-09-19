19 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 401 966 человек.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 994 887 человек, излечилось 20 431 546 жителей разных стран.
На пятое место по количеству новых случаев вышла Колумбия, которая обогнала Перу.
Антилидеры по количеству больных:
- США — 6 723 933;
- Индия — 5 214 677;
- Бразилия — 4 495 183;
- Россия — 1 086 955;
- Колумбия — 750 471.
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Украина находится на 25 месте мирового рейтинга, между Израилем и Канадой.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 198 570;
- Бразилия — 135 793;
- Индия — 84 372;
- Мексика — 72 803;
- Великобритания — 41 821.
Где больше всего выздоровели от коронавируса:
- Индия — 4 112 551;
- Бразилия — 3 897 539;
- США — 2 556 465;
- Россия — 898 420;
- Колумбия — 615 457.
Коронавирус в мире 18 сентября
18 сентября Covid-19 в мире зафиксировали у 30 071 314 человек.
За все время пандемии, болезнь победили 20 431 546 человек. От осложнений после Covid-19, умерло 994 887 человек.
Среди антилидеров — США, Индия, Бразилия и Россия. Пятой страной в списке по количеству активных случаев стала Перу.