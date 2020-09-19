19 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 401 966 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 994 887 человек, излечилось 20 431 546 жителей разных стран.

На пятое место по количеству новых случаев вышла Колумбия, которая обогнала Перу.

Антилидеры по количеству больных:

США — 6 723 933;

Индия — 5 214 677;

Бразилия — 4 495 183;

Россия — 1 086 955;

Колумбия — 750 471.

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Украина находится на 25 месте мирового рейтинга, между Израилем и Канадой.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США — 198 570;

Бразилия — 135 793;

Индия — 84 372;

Мексика — 72 803;

Великобритания — 41 821.

Где больше всего выздоровели от коронавируса:

Индия — 4 112 551;

Бразилия — 3 897 539;

США — 2 556 465;

Россия — 898 420;

Колумбия — 615 457.

Коронавирус в мире 18 сентября

18 сентября Covid-19 в мире зафиксировали у 30 071 314 человек.

За все время пандемии, болезнь победили 20 431 546 человек. От осложнений после Covid-19, умерло 994 887 человек.

Среди антилидеров — США, Индия, Бразилия и Россия. Пятой страной в списке по количеству активных случаев стала Перу.