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Факты / Мир

Коронавирус в мире: Колумбия обогнала Перу по количеству новых случаев

19 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 401 966 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 994 887 человек, излечилось 20 431 546 жителей разных стран.

На пятое место по количеству новых случаев вышла Колумбия, которая обогнала Перу.

Антилидеры по количеству больных:

  • США — 6 723 933;
  • Индия — 5 214 677;
  • Бразилия — 4 495 183;
  • Россия — 1 086 955;
  • Колумбия — 750 471.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Украина находится на 25 месте мирового рейтинга, между Израилем и Канадой.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

  • США — 198 570;
  • Бразилия — 135 793;
  • Индия — 84 372;
  • Мексика — 72 803;
  • Великобритания — 41 821.

Где больше всего выздоровели от коронавируса:

  • Индия — 4 112 551;
  • Бразилия — 3 897 539;
  • США — 2 556 465;
  • Россия — 898 420;
  • Колумбия — 615 457.

Коронавирус в мире 18 сентября

18 сентября Covid-19 в мире зафиксировали у 30 071 314 человек.

За все время пандемии, болезнь победили 20 431 546 человек. От осложнений после Covid-19, умерло 994 887 человек.

Среди антилидеров — США, Индия, Бразилия и Россия. Пятой страной в списке по количеству активных случаев стала Перу.

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