Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили веществом Новичок, рассказал о своем состоянии.
Описал его у себя на странице у Instagram.
Навальный говорит, что раньше он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро к нему приходил доктор и учил его вспоминать и писать слова.
— Это вгоняло меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова и в каком месте головы они возникают. Как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и потому просто молчал.
И это я еще описываю поздний этап, который сам помню, — написал Навальный.
Читайте: Отравление Навального: Украина призвала мир продолжить давление на РФ
Переглянути цей допис в Instagram
Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
Он рассказал, что у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.
— Врачи Шарите решили главную проблему — превратили меня из технически живого человека в того, кто имеет все шансы снова стать человеком, который умеет быстро листать Instagram и понимает, где ставить лайки, — добавил Навальный.
Отравление Навального
20 августа Алексей Навальный с отравлением были госпитализированы из аэропорта Омска. Он летел на рейсе Томск-Москва. Навальный впал в кому. Позже его эвакуировали в Германию.
14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравления Алексея Навального произошло вследствие вещества Новичок, которую нашли в пробах оппозиционера.
Источник: Алексей Навальный