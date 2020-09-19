Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили веществом Новичок, рассказал о своем состоянии.

Описал его у себя на странице у Instagram.

Навальный говорит, что раньше он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро к нему приходил доктор и учил его вспоминать и писать слова.

— Это вгоняло меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова и в каком месте головы они возникают. Как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и потому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню, — написал Навальный.

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Он рассказал, что у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.

— Врачи Шарите решили главную проблему — превратили меня из технически живого человека в того, кто имеет все шансы снова стать человеком, который умеет быстро листать Instagram и понимает, где ставить лайки, — добавил Навальный.

Отравление Навального

20 августа Алексей Навальный с отравлением были госпитализированы из аэропорта Омска. Он летел на рейсе Томск-Москва. Навальный впал в кому. Позже его эвакуировали в Германию.

14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравления Алексея Навального произошло вследствие вещества Новичок, которую нашли в пробах оппозиционера.

Источник: Алексей Навальный