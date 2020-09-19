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Факты / Мир

Президент Бразилии назвал самоизоляцию слабостью

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал самоизоляцию во время пандемии коронавируса слабостью.

Об этом заявил, выступая в штате Мату-Гросу.

Болсонару раскритиковал социальную изоляцию, которую врачи называют одним из самых эффективных способов сдерживания распространения коронавируса.

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— Мы не поддались на эти глупости — оставайся дома, а экономикой займемся позже. Это для слабых. Вирус является реальностью, и мы должны с этим смириться.

Но никакого трусости перед лицом того, от чего мы не можем убежать, — сказал Болсонару.

В Бразилии 18 сентября зафиксировали 4 495 183 случаев коронавируса.

Болсонару переболел Covid-19

7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

Предварительные тесты показывали отрицательный результат, однако после дополнительных анализов, Covid-19 подтвердился.

Источник: G1

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