Пакет с ядом рицин, адресованный президенту США Дональду Трампу, был перехвачен на этой неделе американскими спецслужбами.

Об этом сообщили двое сотрудников правоохранительных органов.

По их словам, для подтверждения присутствия рицина провели два теста. Этим делом занимается ФБР и секретная служба.

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Позже в ФБР подтвердили информацию об отправке неизвестными посылки с ядом.

Вся почта для Белого дома тщательно сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в администрацию президента.

Рицин – высокотоксичный яд растительного происхождения. Используется в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты.

Вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Отравление Навального

Немецкие врачи подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что он до сих пор не видел доказательств того, что российского оппозиционера отравили, как ранее заявила Германия.