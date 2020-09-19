В Беларуси в Минске 19 сентября проходит очередной марш под названием блестящий марш.

На акцию протеста вышли женщины около 15.00 у Комаровского рынка в центре города.

Участники марша начали двигаться прилегающими улицами, местами хлопая в ладоши и выкрикивая различные лозунги.

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В руках женщины держат бело-красные флаги, зонты и шарики таких же цветов.

Участницы протеста в Минске выкрикивают Верните нашу Машу, Позор и несут плакаты с надписями SOS.

Правоохранители остановили колонну протестующих на улице Сурганова. По данным СМИ, уже задержали десятки участников Блистательного марша.

Протесты в Беларуси

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская выступила с обращением в Совет ООН по правам человека. Она призвала международное сообщество отреагировать на нарушения прав человека белорусскими властями.

Кроме этого, Тихановская отметила, что международное влияние на власти Беларуси не является вмешательством во внутренние дела государства, а лишь решением “общего вопроса человеческого достоинства”.

Источник: TUT.BY