В ответ на массовые задержания участниц женского марша в Минске 19 сентября Telegram-канал Nexta опубликовал данные 1 003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к разгону протестующих.

– Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем, – говорится в сообщении.

В таблице указаны имена, дни рождения, места службы и звания силовиков, которые получены благодаря кибер-партизанам.

При этом администрация канала обещает пополнять базу в случае продолжения задержаний.

Nexta также просит подписчиков помочь с пополнением базы, сообщая о фактах преступлений конкретных людей из списка, а также их адреса, телефоны, номера авто, привычки.