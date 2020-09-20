По состоянию на 20 сентября в мире зафиксировали 30 685 001 случай коронавируса.

Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 758 398 пациентов.

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Страны, в которых наибольшее количество инфицированных коронавирусом:

США — 6 764 970;

Индия — 5 308 014 ;

Бразилия — 4 528 240;

Россия — 1 092 915;

Перу — 758 398.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США — 199 259;

Бразилия — 136 532;

Индия — 85 619;

Мексика — 73 258;

Великобритания — 41 848.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан назвал неприемлемой смертность от коронавируса в мире.

Он отметил, что пандемия не отступает. Еженедельно фиксируется 1,8-2 млн случаев заражения и 40-50 тыс. летальных исходов.

Райан добавил, что смертность в глобальном масштабе не сильно интенсивная, однако в некоторых странах на региональном уровне наблюдается существенный рост случаев.

В Германии в федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия из-за пандемии Covid-19 отменяют карнавалы.

Однако возможны культурные мероприятия с количеством участников в 100-150 человек.

Коронавирус в мире

19 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 401 966 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 994 887 человек, излечилось 20 431 546 жителей разных стран.