По состоянию на 20 сентября в мире зафиксировали 30 685 001 случай коронавируса.
Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 758 398 пациентов.
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Страны, в которых наибольшее количество инфицированных коронавирусом:
- США — 6 764 970;
- Индия — 5 308 014 ;
- Бразилия — 4 528 240;
- Россия — 1 092 915;
- Перу — 758 398.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 199 259;
- Бразилия — 136 532;
- Индия — 85 619;
- Мексика — 73 258;
- Великобритания — 41 848.
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан назвал неприемлемой смертность от коронавируса в мире.
Он отметил, что пандемия не отступает. Еженедельно фиксируется 1,8-2 млн случаев заражения и 40-50 тыс. летальных исходов.
Райан добавил, что смертность в глобальном масштабе не сильно интенсивная, однако в некоторых странах на региональном уровне наблюдается существенный рост случаев.
В Германии в федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия из-за пандемии Covid-19 отменяют карнавалы.
Однако возможны культурные мероприятия с количеством участников в 100-150 человек.
Коронавирус в мире
19 сентября коронавирус в мире зафиксировали у 30 401 966 человек.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 994 887 человек, излечилось 20 431 546 жителей разных стран.