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Факты / Мир

Ядовитое письмо Трампу прислали из Канады

Письмо с рицином президенту США Дональду Трампу прислали из Канады, а его отправителем, вероятно, была женщина.

К таким выводам пришли представители правоохранительных органов страны.

Кроме того, такие же пакеты доставили и в несколько правительственных учреждений штата Техас.

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Сейчас правоохранители проверяют другие письма на наличие рицина.

О причастности к этому представителей международных террористических организаций они пока не заявляют, однако отмечают, что делать окончательные выводы пока рано.

Ядовитое письмо для Трампа

19 сентября представители СМИ сообщили, что президента США Дональда Трампа пытались отравить.

Корреспонденцию с ядом рицин неизвестные отправили в Белый дом, однако ее перехватили американские спецслужбы.

Они провели несколько тестов и определили присутствие яда. Сейчас этот вопрос расследуют ФБР и секретная служба страны.

Источник: The New York Times

Фото: Dreamstime

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