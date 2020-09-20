Отравление Навального: разработчик Новичка попросил прощения у оппозиционера

Один из разработчиков яда Новичок Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером и блогером Алексеем Навальным, который пострадал от отравления этим веществом.

— Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился, — отметил изобретатель.

Мирзаянов рассказал, что в 1993 году он встречался с человеком, который пережил отравления Новичком.

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По словам химика, симптомы у этого мужчины были похожи на те, которые описал Навальный.

Отравление Навального

20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска. Он летел на рейсе Томск-Москва. Навальный впал в кому. Позже его эвакуировали в Германию.

14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравления Алексея Навального произошло вследствие воздействия вещества Новичок, которое нашли в пробах оппозиционера.