Рицин: что известно о веществе, которым пытались отравить Трампа

В США пытались отравить президента Дональда Трампа рицином в конверте.

Рицин — это смертельный яд, который получают из семян клещевины. С виду это белый порошок без вкуса и запаха, однако дозы в одно рисовое зернышко достаточно, чтобы убить человека.

Яд действует путем потери активности рибосом и прекращения производства белка. Организм начинает отмирать без клеток, которые производят белок.

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Симптомами отравления рицином являются сильная рвота и диарея в первые шесть часов.

Если рицин вдыхать, первыми пострадают легкие, а затем печень и почки. Тогда среди симптомов кровавый кашель, затем легкие набираются жидкостью и человек не может дышать. Смерть после вдыхания рицина наступает через три-пять дней.

Выжить после отравления рицином можно, если только доза была слишком мала. Однако противоядия от него нет.

Попытка отравить Трампа рицином

На этой неделе американскими спецслужбами был перехвачен пакет с ядом рицин, адресованный президенту США Дональду Трампу.

По их словам, для подтверждения присутствия рицина провели два теста. Этим делом занимается ФБР и секретная служба.