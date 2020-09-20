Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности вести диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, жаль, что Путин поддержал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, а не народ.

— Это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш Координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации, — отметила Светлана Тихановская.

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В то же время она назвала Россию и Беларусь дружественными странами, а также заявила, что не позиционирует себя как будущего главу страны.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди вышли на улицы, однако там их встретили силовики ОМОН. Несмотря на протесты в Беларуси, Лукашенко не собирается уходить в отставку.

Оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала международное сообщество отреагировать на нарушения прав человека белорусскими властями.