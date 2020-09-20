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Сентябрь, 20 в 10:14
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
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11:42
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20 сентября
Готовясь к протестам в Беларуси 20 сентября, силовики перекрыли металлическими ограждениями площадь Независимости в Минске. Об этом пишет
TUT.BY.
VIDEO
10:15
-
20 сентября
20 сентября в Беларуси пройдет Марш справедливости. Мероприятие запланировано на 14.00.
10:10
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20 сентября
После субботнего женского марша и задержаний его участниц утро воскресенья, 20 сентября, в Беларуси началось спокойно.
СМИ не сообщали о задержаниях.
22:53
-
19 сентября
В Минске начали отпускать задержанных в ходе женского марша.
По данным правозащитного центра Весна, всего было задержано более 330 человек.
22:48
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19 сентября
В ответ на массовые задержания участниц женского марша в Минске 19 сентября Telegram-канал Nexta опубликовал данные 1 003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к разгону протестующих.
21:31
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19 сентября
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала освободить задержанных в Минске участниц женского марша.
По ее данным, в списках задержанных уже больше 240 женщин, и среди них есть девочки 2004 года рождения.
19:05
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19 сентября
Правозащитники сообщили о более 140 задержанных во время женского марша в Минске.
16:41
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19 сентября
В Минске, в субботу, 19 сентября, проходит женский марш под названием Блестящий марш. Большая колонна женщин идет по улице Максима Богдановича.
Около 15.00 большое количество женщин собрались у Комаровского рынка в центре Минска. Они движутся прилегающими улицами и выкрикивают различные лозунги.
Сейчас участниками Блистательного марша стали около 2 тыс. человек.
11:35
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19 сентября
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к гражданам Беларуси относительно Марша Солидарности, который пройдет в воскресенье 20 сентября.
— Белорусы уважают свои традиции. Лучшая традиция, которая начала существовать — это выходить на Марши Солидарности каждое восскресенье. Так вы демонстрируете себе и миру, что белорусский народ — это сила, — отметила Тихановська.
11:24
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19 сентября
В Минске 19 сентября пройдет Марш районов. Люди будут выходить протестовать на улицы там, где проживают.
По словам организаторов, так милиции будет трудно массово задерживать граждан и “зачищуваты” улицы.
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