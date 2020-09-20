PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:42 - 20 сентября

Готовясь к протестам в Беларуси 20 сентября, силовики перекрыли металлическими ограждениями площадь Независимости в Минске. Об этом пишет TUT.BY.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:15 - 20 сентября

20 сентября в Беларуси пройдет Марш справедливости. Мероприятие запланировано на 14.00.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:10 - 20 сентября

После субботнего женского марша и задержаний его участниц утро воскресенья, 20 сентября, в Беларуси началось спокойно.

СМИ не сообщали о задержаниях.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:53 - 19 сентября

В Минске начали отпускать задержанных в ходе женского марша.

По данным правозащитного центра Весна, всего было задержано более 330 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:48 - 19 сентября

В ответ на массовые задержания участниц женского марша в Минске 19 сентября Telegram-канал Nexta опубликовал данные 1 003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к разгону протестующих.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:31 - 19 сентября

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала освободить задержанных в Минске участниц женского марша.

По ее данным, в списках задержанных уже больше 240 женщин, и среди них есть девочки 2004 года рождения.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:05 - 19 сентября

Правозащитники сообщили о более 140 задержанных во время женского марша в Минске.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:41 - 19 сентября

В Минске, в субботу, 19 сентября, проходит женский марш под названием Блестящий марш. Большая колонна женщин идет по улице Максима Богдановича.

Около 15.00 большое количество женщин собрались у Комаровского рынка в центре Минска. Они движутся прилегающими улицами и выкрикивают различные лозунги.

Сейчас участниками Блистательного марша стали около 2 тыс. человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:35 - 19 сентября

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к гражданам Беларуси относительно Марша Солидарности, который пройдет в воскресенье 20 сентября.

— Белорусы уважают свои традиции. Лучшая традиция, которая начала существовать — это выходить на Марши Солидарности каждое восскресенье. Так вы демонстрируете себе и миру, что белорусский народ — это сила, — отметила Тихановська.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:24 - 19 сентября

В Минске 19 сентября пройдет Марш районов. Люди будут выходить протестовать на улицы там, где проживают.

По словам организаторов, так милиции будет трудно массово задерживать граждан и “зачищуваты” улицы.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...56>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка