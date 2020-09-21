Американские правоохранители задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить рицином президента страны Дональда Трампа.

Ее обнаружили при пересечении границы, она пыталась въехать из Канады в США.

По информации СМИ, женщину задержали в штате Нью-Йорк на пограничном переходе.

Читайте: Что известно о рицине, которым пытались отравить Трампа

Подозреваемая была вооружена. Сейчас женщина находится под стражей, расследование продолжается.

Попытка отравить Трампа

Президента США Дональда Трампа пытались отравить рицином. Ядовитое вещество отправили главе страны письмом, которое пришло в Белый дом.

Однако спецслужбам удалось перехватить опасную корреспонденцию. Тестирование подтвердило наличие яда.

Позже правоохранители сообщили, что в попытке отравить Трампа рицином подозревают женщину, которая якобы отправила письмо из Канады.

Дело расследуют ФБР и секретная служба страны.

Источник: NBC, CNN