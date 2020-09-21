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Факты / Мир

Была вооружена: в США задержали подозреваемую в попытке отравить Трампа рицином

Американские правоохранители задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить рицином президента страны Дональда Трампа.

Ее обнаружили при пересечении границы, она пыталась въехать из Канады в США.

По информации СМИ, женщину задержали в штате Нью-Йорк на пограничном переходе.

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Подозреваемая была вооружена. Сейчас женщина находится под стражей, расследование продолжается.

Попытка отравить Трампа

Президента США Дональда Трампа пытались отравить рицином. Ядовитое вещество отправили главе страны письмом, которое пришло в Белый дом.

Однако спецслужбам удалось перехватить опасную корреспонденцию. Тестирование подтвердило наличие яда.

Позже правоохранители сообщили, что в попытке отравить Трампа рицином подозревают женщину, которая якобы отправила письмо из Канады.

Дело расследуют ФБР и секретная служба страны.

Источник: NBC, CNN

Фото: Dreamstime

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