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Факты / Мир

Колумбия в топ-5 антилидеров: коронавирус в мире 21 сентября

По состоянию на 21 сентября коронавирус в мире подтвердили у более 31,2 млн человек, сегодня на планете — 7,4 млн активных случаев заболевания.

За время пандемии выздороветь удалось почти 23 млн людям — 96% от общего количества больных.

Умерли от вируса 965 тыс. человек, что составляет лишь 4%.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев коронавируса

  • США — 7 004 768;
  • Индия — 5 485 612;
  • Бразилия — 4 544 629;
  • Россия — 1 103 399;
  • Колумбия — 765 076.

Страны, где больше всего людей умерли от вируса

  • США — 204 118;
  • Бразилия — 136 895;
  • Индия — 87 909;
  • Мексика — 73 493;
  • Великобритания — 41 777.

Страны-лидеры по количеству выздоровевших

  • Индия — 4 392 650;
  • США — 4 250 140;
  • Бразилия — 3 851 227;
  • Колумбия — 909 357;
  • Перу — 607 837.

Украина с 175 678 подтвержденными случаями коронавируса занимает 25 место в антирейтинге.

Карантин в мире

С приближением холодов ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, и власти стран идут на радикальные меры. Так, в Великобритании ввели огромные штрафы за нарушение самоизоляции — от £1 тыс. до £10 тыс.

Коронавирус в мире

По статистике коронавируса в мире 20 сентября, на планете подтвердили более 30,6 случаев коронавируса.

Ситуация с пандемией не улучшается.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 758 тыс. пациентов.

Фото: Dreamstime

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