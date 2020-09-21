Американский бизнесмен, основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что человечество сможет преодолеть пандемию коронаврируса не ранее 2022 года.

В то же время, по его мнению, значительных успехов в этом направлении можно достичь уже в 2021-м благодаря вакцинации.

— Мы сможем сбить показатели, если удастся применить глобальный подход. Уже есть наработанные технологии разработки вакцин, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, это не будет длиться бесконечно, — отметил Билл Гейтс.

Читайте: Не ранее, чем через год — Билл Гейтс о создании вакцины от Covid-19

В то же время Гейтс раскритиковал недостаточное внимание к вакцинации в мире. По его словам, за время пандемии уровень проведения прививок в развивающихся странах снизился на 14%.

Вакцина от коронавируса

По мнению Билла Гейтса, полную защиту от вируса смогут обеспечить лишь несколько доз потенциальной вакцины.

По его словам, пока призрачной кажется надежда, что достаточно будет лишь одной дозы спасительной вакцины против коронавируса.

Бизнесмен приложил много усилий для борьбы с пандемией в мире и, по данным на июль 2020 года, пожертвовал для этого $300 млн.

Источник: Fox News