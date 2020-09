20 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения американской телевизионной премии Эмми. В этом году организаторы отказались от красной дорожки — событие перенесли в онлайн-формат. Его ведущим стал известный комик Джимми Киммел, который вел трансляцию в пустом зале.

Однако вручение все-таки состоялось. Специальные люди в защитных костюмах приезжали в дом каждого из номинантов и награждали их.

Победители Эмми 2020

В номинации Лучшее реалити-шоу победила программа Королевские гонки Ру Пола (RuPaul’s Drag Race).

Лучший драматический сериал — Наследники (Succession).

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джереми Стронг (Наследники).

Лучшая актриса драматического сериала — Зендея Коулман (Эйфория).

Билли Крадап с Утреннего шоу (The Morning Show) стал лучшим актером второго плана в драматическом сериале, а актрисой — Джулия Гарнер (Озарк).

Лучший минисериал — Хранители (Watchmen), а его звезда Реджина Кинг победила в номинации Лучшая женская роль в мини-сериале. Аналогичную награду среди мужчин получил Марк Руффало из телесериала Я знаю, что это правда.

Наилучший документальный сериал — Последний танец.



Актеры наилучшей комедии Шиттс Крик (Schitt’s Creek) Юджин Леви и Кэтрин О’Хара награждены за лучшие роли в комедийном сериале. Лучшие женская и мужская роли второго плана в комедийном сериале также присуждены звездам Шиттс Крик — Дэниелу Леви и Энни Мерфи.

В общем сериал получил девять статуэток, став рекордсменом Эмми за наибольшее количество побед в одном сезоне.



Коби Брайанта наградили премией Эмми посмертно

Американский баскетболист, игрок команды Лос-Анджелес Лейкерс, Коби Брайант награжден премией Emmy Governors Award посмертно. Такую награду вручают лицам или компаниям за вклад в сферу науки, искусства, телевидения.

В случае с Коби Брайантом номинация была присуждена за весомое участие в развитии Лос-Анджелеса.

Источник: ВВС

Фото: Television Academy